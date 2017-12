Weduwen roepen op om meer te mogen werken

Enkele weduwen en weduwnaars vragen in een open brief aan de regering om meer te mogen werken, zonder dat ze hun overlevings- of weduwenpensioen verliezen. Dat is het pensioen dat hun overleden echtgenoot heeft opgebouwd.

Nu is het wettelijk zo geregeld dat ze dat niet meer krijgen, als ze te veel verdienen. Dat is ook zo voor Lindsey D’alleine. Zij is nu bijna vier jaar weduwe. Sinds de dood van haar man ontvangt ze een weduwepensioen van ongeveer 1.000 euro per maand.

Om dat te kunnen krijgen, heeft ze haar voltijdse job moeten opgeven. Ze werkt nu halftijds, maar zou eigenlijk meer willen werken.

Terugschroeven

Het weduwenpensioen bestaat al tientallen jaren, vanuit de tijd dat veel vrouwen nog niet gingen werken. Criticasters vinden het een oneerlijk extra inkomen. Alleenstaanden hebben daar geen recht op, na een scheiding bijvoorbeeld. Toch wil de regering het weduwenpensioen op termijn terugschroeven, om mensen die alleen vallen net te stimuleren om weer voltijds te werken.