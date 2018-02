Weduwe Danny Byltjes: “Zet meer druk op India”

De weduwe van Danny Byltjes roept alle overheden op om meer druk te zetten op India in het onderzoek naar de dood van haar man. Die kwam twee jaar geleden om tijdens een werktrip in India. Een natuurlijke dood, klonk het. Maar in België bleek dat hij een gewelddadige dood was gestorven en dat hij organen miste.

Danny Byltjes arriveerde in februari 2016 in India om er voor zijn werkgever Power Climber, een bedrijf gespecialiseerd in windmolens, training te geven aan Indiase collega's. Op de eerste trainingsdag kreeg hij buikpijn, waarna twee van zijn Indiase collega's hem naar het ziekenhuis in Jamnagar brachten. Toen ze daar aankwamen, konden de dokters enkel zijn overlijden vaststellen. Volgens het officiële Indiase autopsierapport gaat het om een natuurlijke dood, een hartaanval.

Zijn lichaam werd niet veel later naar ons land gerepatrieerd. Het gerecht vroeg bij ons om een nieuwe autopsie, uitgevoerd door een wetsgeneesheer. Die stelde vast dat Byltjes zijn dood mogelijk niet natuurlijk was. Zijn hart en nieren ontbraken, en er werd een schedelbreuk vastgesteld.

Er werd meteen een onderzoek gestart, maar India weigert nu al twee jaar Belgische speurders toe te laten. De weduwe van Danny hoopt dat België meer druk kan uitoefenen, al wordt dat nu al gedaan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nancy wil vooral antwoorden: “De feiten hebben zich maand na maand een beetje verduidelijkt, maar het blijft bij het feit dat wij weten dat er een verschil is tussen wat men in India zegt en de effectieve waarheid.”