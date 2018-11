We rijden minder met de auto

Voor het eerst in tien jaar tijd, hebben we minder kilometers gereden met de auto. Er komen wel altijd maar auto's bij, maar het aantal kilometers dat we daarmee rijden neemt af. Mensen werken nu vaker van thuis uit, zeggen experts, maar kiezen ook voor deelfietsen of scooters.

Er komen elke dag nog nieuwe auto's bij, vooral bedrijfsauto's... en die malen met zijn allen zelfs 2 procent meer kilometers dan vorig jaar. Maar als t over onze eigen auto gaat, laten we hem blijkbaar wel wat vaker staan.

We rijden nu bijna 15.000 kilometer per jaar, een daling met 0,2 procent. Het is niet veel, maar wel nog nooit gebeurd.