"We moeten het thuiswerkalarm herbekijken"

Vandaag was er heel wat commotie, omdat veel mensen sneeuw verwacht hadden tijdens de ochtendspits door het 'thuiswerkalarm' van minister Peeters (CD&V). Nochtans hadden de VTM-weermannen en -vrouwen gezegd dat er tijdens de ochtendspits op de drukke verkeersassen geen sneeuw zou vallen. VTM-weervrouw Jill Peeters vindt dat we het thuiswerkalarm moeten herbekijken.

"Zowel weerman Frank Duboccage als ik hadden verwacht dat de sneeuw na tien uur zou vallen in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel, toch wel de plek waar de meeste files zijn bij sneeuw, dus na de ochtendspits. Het ging ten slotte om niet meer dan drie centimeter sneeuw. Ik vond dus een alarm afkondigen bij deze situatie niet nodig."

Peeters wil dan ook dat dat alarm herbekeken wordt. "Zoals we nu ook gezien hebben, zijn er grote verschillen in ons land. Collega David Dehenauw heeft ook al aangegeven dat we de alarmen beter zouden aanpassen aan de regio. En nog belangrijker, als je mensen waarschuwt, mag je dat alleen doen als je echt problemen verwacht. Want als het uitpakt zoals vandaag, wie gaat ons de volgende keer nog geloven als het dan echt nodig is?"

Peeters stelt voor om de naam thuiswerkalarm te vervangen door 'BEcareful'.

Laten we het niet op de (weer)man spelen het #thuiswerkalarm evalueren. Vervang bv die naam ineens door #BEcareful (deze oplossing kreeg ik zonet via m’n IGlive) Communiceren over extreem weer is een vak apart en ik kan het weten pic.twitter.com/WMwY1XrZO6 — Jill Peeters (@JillPeetersWX) 9 februari 2018

"Oproep was gegrond"

Het thuiswerkalarm was voor alle duidelijkheid een oproep van minister van Werk Kris Peeters. Hij spoorde werknemers dus aan om een regeling te treffen met hun werkgever om thuis te werken. Maar ook het Agentschap Wegen en Verkeer riep op om thuis te blijven, omdat er gevaar was voor gladde wegen. Die oproep vinden zij nog steeds gegrond. "Het is heel gevaarlijk op de weg. De wegtemperaturen schommelen rond het vriespunt. In combinatie met de sneeuw die valt, kan dat zorgen voor gladde wegen", zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Indien er veel volk op de baan is, kan dat ongevallen veroorzaken. Die oproep was dus zeker gegrond. Blijf dus thuis als je kan en als je mag van je werkgever of zoek alternatieven. Zodanig dat wie wel de baan op moet dat op een veilige en vlotte manier kan doen", aldus nog Daniëls.