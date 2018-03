We laten winterbanden langer liggen

Het is ongewoon kalm in de bandencentrales. Normaal staan mensen daar nu aan te schuiven om hun winterbanden in te ruilen voor zomerbanden. Maar nu niet: mensen wachten omdat het zolang koud blijft. Deze en vorige week zijn zelfs één op de tien afspraken afgezegd en verplaatst naar een latere datum. Nu wordt het in mei en juni waarschijnlijk aanschuiven.

Sinds vorige week zeggen alsmaar meer mensen hun afspraak bij bandencentrale Roelants af. Normaal gezien worden er dagelijks gemiddeld 100 winterbanden vervangen door zomerbanden. Maar dat zijn er nu nog maar 30 per dag: 70 procent minder dus.

De kalmte is ongewoon voor eind maart. Door de vele afzeggingen vallen er gaten in de personeelsplanning. Mecaniciens worden nu minder ingepland. De drukke periode moet nog komen.