We betalen drie keer meer contactloos

We betalen vandaag drie keer meer contactloos dan een jaar geleden. Maar ondanks de stijging is toch nog maar een op de 25 transacties contactloos. Mensen kennen de methode nog niet voldoende, zo blijkt.

We spreken van contactloos betalen wanneer je je bankkaart gewoon op de betaalterminal moet leggen om te betalen. Je hoeft dus niet langer je pincode in te geven.

Het systeem is het laatste jaar aan populariteit aan het winnen, zo blijkt uit de cijfers. Er is zelfs sprake van een verdrievoudiging: van 1,41 procent naar bijna vier procent van de transacties. De stijging van het aantal contactloze betalingen komt er niet alleen omdat mensen er meer naar teruggrijpen, maar ook omdat steeds meer winkels het systeem aanbieden. Toch is dat nauwelijks iets wanneer je het vergelijkt met Nederland: daar betaalt meer dan de helft contactloos.

Wantrouwen

Test-Aankoop wil de consumenten wel waarschuwen, want als je je bankkaart verliest, kan iemand anders ermee betalen. Volgens de commercieel directeur van de betaalverwerker CCV is er geen reden tot paniek. “In de winkel kan je op die manier alleen geld afhalen tot 25 euro. Alle bedragen boven de 25 euro zijn met een pincode. En bij diefstal blijft het principe dat je meteen je kaart moet laten blokkeren.”

Wie het toch niet vertrouwt, kan het contactloos betalen bij zijn bank laten uitschakelen.

