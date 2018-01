Waterpeil Schelde loopt over blauwe steen

In Antwerpen is het waterpeil van de Schelde over de blauwe steen gelopen. De kerstmarkt op het Steenplein staat op dit moment deels blank. Het waterpeil van de Schelde stijgt op dit moment sneller dan verwacht.

De laatste keer dat het water zo hoog stond was met de sinterklaasstorm in 2013. Toen steeg het waterpeil tot 7,30 meter. Nu is het mogelijk dat het water tot 7,20 meter stijgt.

Kerstmarkt Steenplein loopt onder. Waterpeil Schelde stijgt sneller dan verwacht. Waterkeringsmuren zijn dicht. #vtmnieuws #antwerpen pic.twitter.com/I1HQhGzDvJ — Romina Van Camp (@rominavancamp) 3 januari 2018