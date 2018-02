Verschillende automobilisten hebben bij een Q8-tankstation in Hoboken, bij Antwerpen, water getankt in plaats van benzine. Daardoor raakte hun motor kapot en raakte ze in panne. Eén man heeft zo twee auto’s om zeep geholpen. Bij Q8 geven ze toe dat één van hun pompen defect was, en beloven ze om alle kosten terug te betalen.

Twee weken geleden wilde Jean Van Santvoort tanken in het Q8-tankstation in Hoboken, maar dat liep mis. Jean belde de hulplijn van Q8 en kreeg daar te horen dat hij geen benzine, maar wel benzine met water heeft gepompt. Nog zes andere klanten hadden hetzelfde voor. Volgens de federatie van brandstofhandelaars is dit uitzonderlijk.

Financiële kater

Jean hield er wel een financiële kater aan over. Zo betaalde hij 217 euro om zijn eerste auto te herstellen. Die kosten betaalde Q8 terug. Van zijn tweede wagen moest de motor vervangen worden, dat kostte hem 8.000 euro.