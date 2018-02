Wat wordt de opvolger van de F-16?

De bedrijven die de opvolger van de F-16 aan ons land willen leveren, moeten morgen hun laatste en beste bod indienen. De Amerikaanse F-35 is de favoriet, maar twee concurrenten roeren zich. De constructeurs van de Eurofighter Typhoon zwaaien met investeringen en jobs in België. En ook de Fransen geven zich met hun Rafale niet gewonnen - maar zij dienen morgen géén definitief bod in.

De vier landen die deze Eurofighter Typhoon bouwen, willen net voor de eindmeet de Belgische industrie paaien. Als we de Typhoon kiezen, mogen we de komende twintig jaar voor negentien miljard euro aan economische return verwachten. Er worden ook duizenden jobs gecreëerd.

“Minstens 6000 jobs”, zegt Chris Boardman van Eurfighter Typhoon. “Misschien meer, omdat we op lange termijn moeten kijken. Eurofighter is Europa, veel mensen spreken over toekomstige programma's, dus wat zal gebeuren in onze relatie is dat wij zullen zorgen dat de Belgische industrie zeker zal zijn van deelname aan het toekomstige programma, wie dat ook zal leiden en waar het ook vandaan komt.”

Buiten de procedure

Voor deze Dassault Rafale, zal Frankrijk morgen geen officieel bod indienen. Parijs doet nog mee, maar buiten de procedure. De Fransen beloven 20 miljard euro return. Vooral in spitstechnologie, zoals cyberveiligheid.

“Of het in Vlaanderen is, in Wallonië of in Brussel, we bouwen relaties op met een aantal industriëlen, instituten en we leggen veel nadruk op de technologie”, zegt Eric Trappier van Dassault Rafale. “Omdat ik geloof dat de kracht van het Europa van morgen een Europa zal zijn dat in staat is om die technologieën te beheersen.

Onzichtbaar

Hoeveel onze industrie terugverdient als we deze Lockheed Martin F-35 kiezen, is onbekend. Toch is hij de favoriet. Hij is als enige "stealth", onzichtbaar voor de vijandelijke radar. Al is dat volgens zijn concurrenten niet zaligmakend.

“Onzichtbaarheid is een belangrijke troef, maar het is altijd goed om hoger te kunnen vliegen dan alle anderen, sneller te zijn dan alle anderen en meer wapens te kunnen meevoeren dan alle anderen”, zegt Boardman.

Morgen moeten alle offertes binnen zijn. De winnaar mag 34 toestellen leveren. De regering maakt nog dit jaar een keuze.