Wij Belgen zijn gemiddeld 44 minuten per dag onderweg van en naar het werk (het gemiddelde dus voor iederéén: mensen die vlak bij het werk wonen, net zo goed als mensen die 3 uur per dag in de file staan). 44 minuten pendelen per dag is veel. Maar de meeste Belgen vinden dat niet zo erg. Toch niet erg genoeg om dichter bij hun werk te gaan wonen. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen.