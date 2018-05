Wat betekent GDPR nu precies?

Vanaf vandaag treedt de GDPR in werking, de privacywet die onze gegevens beter moet beschermen. Maar wat betekent dat nu precies? VTM NIEUWS-journalist en technologie-expert Kenneth Dée legt uit.

“De GDPR is een regelgeving die voor heel Europa geldt en moet onze gegevens beter beschermen”, zegt Kenneth Dée.

Meer rechten

De consument krijgt meer rechten, zo kan je je gegevens bijvoorbeeld opvragen. Als een bedrijf je gegevens misbruikt, kan je een klacht indienen en krijgt het bedrijf een boete.

De privacycommissie, die de boetes geeft, krijgt meer middelen om ook zelf controles uit te voeren. Een boete kan oplopen tot twintig miljoen euro.

Waarom nodig?

“Er was altijd veel onduidelijkheid over wat nu wel of niet mocht”, zegt Kenneth Dée. “De Belgische wet dateert van 1992, maar ondertussen zijn er al veel nieuwe bedrijven bijgekomen, zoals Facebook en Google. Nu er een duidelijke wetgeving is die voor heel Europa geldt, kunnen bedrijven sneller op de vingers getikt worden.”

