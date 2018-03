Wantrouwen troef in F-16-heisa

Het vertrouwen tussen de politiek en het leger is volledig zoek. Dat zegt de onafhankelijke legervakbond. En het is daarom dat de legertop de minister niet heeft ingelicht over de studie van Lockheed-Martin. Maar op haar beurt weet diezelfde legertop ook niet wat er leeft bij de militairen, sneert de vakbond nog.

Jarenlang is er op alle vlakken bespaard binnen defensie, zegt de vakbond. Maar nu kiest de legertop op eigen houtje voor de duurste optie. Terwijl ze dat geld voor andere dingen zouden kunnen gebruiken.

Maar als het F-16 dossier goedkoper kan afgehandeld worden, dan is het natuurlijk niet zeker dat het vrijgekomen geld ook naar Defensie stroomt.