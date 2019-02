Hebben de stakers een punt? Gaat onze koopkracht achteruit? Eigenlijk niet, zeggen specialisten, tenminste niet voor de werkende middenklasse, de indexering en taxshift zorgen ervoor dat we niet achteruit boeren. Maar mensen met een laag inkomen of een uitkering hebben het wel heel lastig. Het is daarom dat de vakbonden pleiten voor meer opslag, bovenop de indexering.