Waarom we vandaag worstenbrood eten

Het is vandaag Verloren Maandag en dan eten ze in Antwerpen worstenbrood en appelbollen. De eeuwenoude traditie komt nog uit de tijd dat stadsambtenaren de eed aflegden op de eerste maandag na Driekoningen. Omdat ze dan niet werkten, was het een ‘verloren’ dag.

Voor de bakkers is het vandaag allesbehalve een verloren dag. Zij beleven een topdag. In The Bakery in Antwerpen bakken ze vandaag alles samen 1.400 worstenbroodjes en appelbollen.

Een paar eeuwen geleden aten ook de stadsambtenaren dat. Ze moesten op de eerste maandag na Driekoningen hun eed afleggen. Voor die gelegenheid werd toen stevig gedronken en de stad wou dan iets aanbieden. “Iets dat vettig was en goed vulde: een worstenbroodje”, legt stadsgids Tanguy Ottomer uit.