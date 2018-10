Waarom stemt 40 procent van de inwoners voor Forza Ninove?

Nadat Forza Ninove zondag veertig procent van de stemmen kreeg in Ninove, werd duidelijk dat er iets misloopt in het samenleven van oude en nieuwe Belgen in de stad. Maar wat is het probleem eigenlijk? Onze reporter polste bij de Ninovieters.

“Ik voel me hier niet meer thuis, er is geen toekomst voor mij in Ninove. Dit is niet echt het Vlaanderen waar ik van hou”, zegt Mohammed Gaarane, een Somalische inwoner. Hij woont nochtans al vijf jaar in Ninove, maar de verkiezingsuitslag heeft hem naar eigen zeggen in het hart geraakt.

Maar waarom kreeg Forza Ninove dan toch veertig procent van de stemmen? Het antwoord is even simpel als ontluisterend. “Ze kunnen niet allemaal naar hier komen om van ons te profiteren”, zegt een Vlaamse inwoner van Ninove. “We hebben heel ons leven gewerkt, vooraleer wij een beetje aan pensioen geraken… En dan komen ze hier onze ogen uitsteken.”

De cijfers tonen aan dat Ninove inderdaad een beetje boven het Vlaamse gemiddelde zit in de criminaliteitscijfers. Maar de instroom van buitenlanders blijkt in Ninove dan weer een stuk onder het Vlaamse gemiddelde te liggen.