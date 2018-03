Waarom gisteren geen thuiswerkalarm?

Er stond gisterenavond meer dan 500 kilometer file op de snelwegen. Het winterweer was ook aangekondigd. Mobiliteitsorganisatie Touring begrijpt dan ook niet waarom minister van Werk Kris Peeters (CD&V) geen thuiswerkalarm had afgekondigd. De vorige keer deed hij dat wel, toen het veel minder erg was.

Wie gisteren naar huis wou, stond twee tot drie uur lang aan te schuiven op de Brusselse Ring. Het is de drukste avondspits van het jaar: met meer dan 500 kilometer file zitten de snelwegen muurvast. En dat had vermeden kunnen worden, zegt mobiliteitsorganisatie Touring.

"Onbegrijpelijk"

"De sneeuw was voorspeld en het was ook voorspeld dat die ging blijven liggen. Het is onbegrijpelijk dat men het thuiswerkalarm niet heeft afgekondigd", zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

"Die 500 km file is heel spijtig maar we kregen van KMI niet meteen een code oranje", reageert minister Peeters. "We kregen eerst een code geel en daarna pas code oranje. Dat was een eerste reden om het thuiswerkalarm niet af te kondigen."

Waarom toen wel?

Op 9 februari kondigde minister Peeters wel een thuiswerkalarm af. Maar toen sneeuwde het nauwelijks. De werkgevers vonden toen dat hij veel te snel aan de alarmbel had getrokken.

Maar daar is minister Peeters het niet mee eens. "Het heeft effectief gewerkt: twintig procent minder files, dat is een heel goed resultaat", zegt hij. "Veel mensen werkten thuis toen."

Duidelijke criteria

Peeters heeft intussen samengezeten met het KMI. Hij belooft volgende week duidelijke criteria klaar te hebben voor het thuiswerkalarm. Zodat het enkel gebruikt wordt als het nuttig is. Maar vertrouwen mensen het thuiswerkalarm nog? "Niet ik, maar het KMI beslist of het code oranje is. Het weer is natuurlijk niet altijd voorspelbaar, maar ik baseer me op de wijze inzichten van het KMI", zegt Peeters.