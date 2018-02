Waaghals 'surft' op MIVB-tram

Op sociale media duikt een filmpje op van een man die 'surft' achteraan een Brusselse MIVB-tram. "Het is uiterst gevaarlijk en er staan boetes op", zegt An Van Hamme van MIVB. De vervoersmaatschappij bekijkt of ze een klacht gaat indienen.

Op de beelden is te zien hoe een man zich vastklampt aan tram 55 in de richting van Rogier. Het is uiterst gevaarlijk, zeker omdat achter de tram een auto rijdt. "Dit is gelukkig heel zeldzaam", zegt An Van Hamme van MIVB. "Bij dit type is het heel moeilijk om je eraan vast te klampen. Deze persoon houdt zich vermoedelijk vast aan de ruitenwisser. Het is dan ook erg gevaarlijk, zeker omdat er een auto achter rijdt."

MIVB bekijkt of ze een klacht gaan indienen bij de politie. De persoon riskeert een administratieve boete tussen 150 en 500 euro. Bij de politiezone Brussel-Noord hebben ze nog geen klacht ontvangen.