Vrouwen minder bezig met huishouden

Vrouwen besteden almaar minder tijd aan huishoudelijke taken. De mannen doen wel wat meer in het huishouden, maar kunnen dat toch niet compenseren. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek, maar het geldt net zo goed hier. We besteden het wassen, strijken en koken dus steeds vaker uit.

Strijken is voor vele mensen niet bepaald de favoriete tijdsbesteding. Het is dan ook het eerste dat we laten vallen als we geen tijd hebben. Strijkateliers en poetsbureau's hebben tegenwoordig massaal veel werk.

Dalende trend

Een groot verschil met zo'n twintig jaar geleden, want toen hielden Vlaamse vrouwen zich 26,5 uur per week bezig met wassen, koken en strijken. Dat daalde een paar jaar geleden naar 23 uur. Volgens Nederlands onderzoek zet die trend zich sterk door, vorig jaar werkten vrouwen amper 17 uur in huis.

Opvallend is dat mannen zich de laatste jaren wel meer inspannen, maar niet genoeg om het verlies van de vrouwen te compenseren. Socioloog Ignace Glorieux van de VUB meent dat er wel huismannen bestaan, maar dat die nog steeds in de minderheid zijn.