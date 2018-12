Vrouw verliest oog door parasiet op lens

Zwemmen of douchen met bepaalde contactlenzen in, kan gevaarlijk zijn. Dat bewijst het verhaal van Petra van Kalmthout uit Essen. Door contact met water kwam een parasiet vast te zitten tussen de lens en haar rechteroog. Daardoor raakte ze uiteindelijk haar oog kwijt.

Het is ondertussen drie jaar geleden dat de lijdensweg van Petra van Kalmthout begon. Wanneer ze op vakantie tijdens het zeilen en tijdens het douchen haar lenzen inhoudt, gaat het mis.

“Ik kwam zaterdag terug van vakantie. Ik had een feestje en 's avonds deed mijn oog een beetje pijn. Ik heb meteen mijn lens uitgedaan. Weggegooid. De volgende dag was het oog rood, dat was nog pijnlijker", vertelt ze.

Petra gaat naar de huisarts en consulteert verschillende oogartsen. Die schrijven haar oogdruppels en oogzalf voor, maar die werken niet. Pas in het universitair ziekenhuis van Antwerpen krijgt ze te horen dat er een parasiet in het hoornvlies van haar rechteroog zit. Voor Petra is de pijn ondertussen onhoudbaar en ook haar zicht is zo goed als weg.

Parasiet Acanthamoebe

Grote oorzaak is de parasiet Acanthamoebe. Die is ongevaarlijk tenzij hij tussen je contactlens en het hoornvlies van je oog komt te zitten. De minuscule parasiet nestelt zich in een cocon op het hoornvlies en tast het hele oog aan. Enkel oogdruppels met chloor kunnen de indringer doden. Dat gebeurt uiteindelijk ook bij Petra, maar te laat.

Na twee mislukte operaties om haar oog te redden, neemt ze een harde beslissing. "Toen ik mijn oog heb laten verwijderen, was dat het einde van een periode met pijn. En ja, dat je dan door het leven moet met een ooglapje, die keuze maak je dan heel bewust."

Na drie jaar afzien, krijgt Petra begin vorige maand een prothese. Ze blijft wel voor de rest van haar leven langs één kant blind.

Wat kan je zelf doen?

Oogartsen waarschuwen dat het inhouden van contactlenzen in water inderdaad gevaarlijk kan zijn. Jaarlijks raken 45 Tmensen in ons land daardoor besmet met dezelfde parasiet. Gelukkig niet altijd met even drastische gevolgen.

Specialisten raden zwemmen of douchen met zachte contactlenzen volledig af. Wie dat toch doet, moet zijn lenzen nadien onmiddellijk weggooien. Wie harde contactlenzen heeft, loopt veel minder risico, omdat die het water afstoten.