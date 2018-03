Volledig vrouwelijke crew bij Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines hebben ze vandaag uitgepakt met een vrouwvriendelijke actie, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Tijdens drie van hun vluchten is er alleen maar vrouwelijk personeel, dus ook de piloten. Dat is uitzonderlijk want bij Brussels Airlines is amper één op de tien piloten een vrouw. Wereldwijd is dat één op de dertig.

Danielle Jones is een van de piloten, volgens haar vinden passagiers het nog steeds speciaal om een vrouwelijke piloot te hebben. “Mensen hebben altijd het beeld van een oude man met een snor.”