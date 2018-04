Vogels 'Het Zwin' worden geringd

In het natuurpark 'Het Zwin' in Knokke worden vandaag en morgen de vogels geringd. Ornithologen doen een aluminium bandje rond hun poot, waarmee ze de trek van de vogels in kaart kunnen brengen. Veel van die dieren leggen grote afstanden af. Vogels die bij ons zijn geringd, worden zelfs gespot buiten Europa.

Vogelkenner Didier Vangheluwe toont de bezoekers hoe hij een roodborstje aan zijn poot ringt. Op het ringetje komt een uniek nummer met een code, net zoals bij een identiteitskaart. Op hetzelfde moment wordt het roodborstje ook gemeten en gewogen.

Beter volgen

Door trekvogels te ringen, kun je ze beter volgen. Vogelliefhebbers over heel Europa zien in hun telescoop bijvoorbeeld koolmeesjes met ringen van bij ons.

Niet ver

Door de ringen weten ornithologen ook dat ooievaars niet meer zo ver trekken om te overwinteren. Tot enkele jaren geleden nog tot in Afrika, nu vliegen ze niet verder dan Spanje.

“Ze blijven in Spanje omdat daar reuzestortplaaten zijn, waar de ooievaar genoeg voedsel voor de winter kan vinden”, zegt ornitholoog Didier Vangeluwe. “Dat heeft niks te maken met de klimaatverandering, maar met de evolutie van het menselijke gedrag. De ornithologen vragen dan ook dringend maatregelen, op Europees niveau.