Voedselvergiftigingen na bbq-weekend

Opvallend meer mensen hebben de laatste dagen maag- en darmklachten. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS bij huisartsen. Heel wat mensen staken het afgelopen weekend hun barbecue aan, maar vaak halen ze hun vlees te vroeg uit de koelkast en duurt het nog een hele tijd voor het gebakken wordt. Dat is vragen om een voedselvergiftiging, zeggen artsen.

“We zien deze dagen wel meer mensen die last krijgen van braken en diarree. Dat is enerzijds te wijten aan het warme weer, maar ook omdat mensen barbecueden en hun voedsel besmet raakte door bacteriën zoals salmonella”, aldus professor Johan Vansintejan van de Vrije Universiteit Brussel.

“Hoe warmer het is, hoe sneller de salmonellabacterie zich vermenigvuldigt. Vlees, sausjes of groenten worden te lang buiten de koelkast bewaard of het vlees wordt niet hard genoeg gebakken”, zegt Vansintejan nog.

Om een voedselvergiftiging te voorkomen, hou je het vlees best zo lang mogelijk in de koelkast. Wie toch een voedselvergiftiging heeft, is daar vaak na een drietal dagen vanaf.