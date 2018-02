Vluchtmisdrijf na politieachtervolging

In de Van Arteveldestraat in Brussel is gisterenavond een man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Zijn Smart werd aangereden door een Volkwagen Golf die op dat moment door de politie achtervolgd werd.

Het ongeval gebeurde rond 22.50 uur. Een politiepatrouille had de Volkswagen Golf opgemerkt, omdat de bestuurder gevaarljik reed. De agenten probeerden de wagen te doen stoppen, maar die ging er vandoor. In de achtervolging die daarop volgde, reed de Golf onder meer door een rood verkeerslicht.

Uiteindelijk kwam het in de Van Arteveldestraat tot een zware botsing tussen de Golf en een Smart. De drie inzittenden van de Golf vluchtten na de aanrijding te voet weg en konden nog niet opgepakt worden. Dat meldt het Brusselse parket.

Eén zwaargewonde

In de Smart zaten drie mannen van 20, 21 en 24 jaar oud. Eén van hen moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een tweede inzittende liep lichtere verwondingen op en kon gisterenavond na verzorging het ziekenhuis al verlaten.