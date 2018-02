De bestuurder die gisteren een fietser aanreed in Erpe-Mere en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is nog steeds spoorloos. Na het ongeval verspreidde de politie meteen camerabeelden van een bedrijf in de buurt.

Bij het parket en de politie zijn intussen heel wat tips binnengekomen, maar dat leverde voorlopig nog niets op.

De fietser raakte lichtgewond en hoopt dat de bestuurder snel wordt gevonden.