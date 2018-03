Vleesschandaal is zegen voor slagers

Het vleesschandaal bij het Waalse slachthuis Veviba is voor veel consumenten de druppel. Klanten kiezen bewust voor minder, maar beter vlees. Dat blijkt uit een kleine rondvraag voor VTM NIEUWS. Zo zien zelfstandige slagers de afgelopen dagen opvallend meer klanten.

Voor die slagers is dat niet nieuw. ‘Bij elk schandaal voelen we dat, maar deze keer nog meer, omdat het toch wel een groot schandaal is”, zegt Erwin Mertens.

“Je merkt gewoon een toeloop van mensen die anders sporadisch komen, als er bijvoorbeeld een feest is. Nu zijn ze plots allemaal hier zonder dat er een feest is”, sluit Mertens af.

Wat gebeurde er?

Veviba kwam onder vuur te liggen toen minister Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de erkenning van het bedrijf introkken. Bij een huiszoeking bleek namelijk dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de voedselveiligheidsregels. Supermarktketens Colruyt en Delhaize beslisten daarop om de vleesproducten van het bedrijf uit de rekken te halen en de samenwerking stop te zetten.

Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist, waar Veviba onderdeel van is, in opspraak komt. De groep baat ook het omstreden slachthuis in Izegem uit. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte er vorig jaar undercoverbeelden waarop te zien was hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdlang sluiten.

