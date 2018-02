Vivianne was 5 jaar lang verslaafd aan slaappillen

Veel mensen vragen zelf slaappillen aan hun huisarts. Die moet in principe het gesprek aangaan en zijn patiënt op alternatieven wijzen. VTM NIEUWS sprak met iemand die vijf jaar lang elke dag slaappillen nam, en dus verslaafd was, maar het nu zonder stelt.

In het begin voelde dat goed, maar na een tijdje helpt dat niet meer”, zegt Vivianne Galloo die vroeger verslaafd was aan slaappillen. “Ik ging dus terug naar de dokter en kreeg ik er nog een bij. Ik was heel verslaafd. Als ik op vakantie ging, moest ik dat mee hebben. Ik kon niet zonder pillen”, zegt Vivianne.

Vivianne probeerde daarna zelf haar pillen af te bouwen. “De ene dag lukte dat om niets te nemen, maar de andere dag niet. Ik nam dus weer een klein beetje en probeerde af te bouwen. Op het einde nam ik in plaats van medicatie een snoepje en dan lukte het wel”, zegt Vivianne nog.