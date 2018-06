VIDEO: Zo vuil is je smartphone

We nemen onze smartphone overal mee naartoe: tijdens het eten, op het toilet, … Dat onze smartphones vies zijn, kan geen verrassing zijn. VTM NIEUWS liet vijf smartphones testen in een labo. Daaruit bleek dat er tientallen bacteriën op je smartphone zitten, sommigen kunnen zelfs voor infecties zorgen. “Reinig je smartphone, zeker als je kan zien dat hij vuil is”, zeggen artsen.

In het labo van het Universitair Ziekenhuis in Leuven hebben ze verschillende afdrukken gemaakt van een vijftal smartphones. Op de petrischalen zien we tientallen witte stippen of is de schaal zelfs volledig bruin geworden. Bovendien stinkt het naar zweetvoeten. “Op de smartphones hebben we tussen de twintig en de honderd bacteriën gevonden”, zegt Stefanie Desmet, microbiologe van het UZ Leuven. “Het gaat om stafylokokken, streptokokken en bacillus.”

Maar kunnen we ook besmet raken door onze eigen smartphone? “Dat zijn voornamelijk bacteriën die ook op onze huid voorkomen. Ze zijn dus relatief onschadelijk. Maar, ze kunnen wel bij een verzwakte patiënt een infectie veroorzaken. Op een van de smartphones hebben we bijvoorbeeld een stafylococcus aureus geïdentificeerd. Dat is een kiem die infecties kan veroorzaken bij zieke mensen, zoals bloedinfecties en wondinfecties”, zegt Desmet.

Vuiler dan een bankkaart?

Om te weten of een smartphone vuiler is dan andere voorwerpen hebben we ook een bankkaart getest. “We zien dat op de bankkaart gelijkaardige bacteriën zitten als bij smartphones, maar het zijn er wel minder en er zitten ook minder soorten op”, zegt Desmet.

“Reinig je smartphone”

Verpleegkundigen of artsen die dus eerst hun smartphone aanraken en daarna bijvoorbeeld een open wonde of een katheter van een patiënt aanraken kunnen zo de bacterie overdragen. De patiënt heeft al een zwakke gezondheid en kan zo een infectie ontwikkelen.

"Om zeker te zijn dat je niemand besmet, reinig je dus best je smartphone", zegt Desmet. “Zeker als je ziet dat hij vuil is, dus als er bijvoorbeeld stof op ligt, moet je hem poetsen. Bacteriën hechten zich namelijk aan dat stof.”

“Je kan je smartphone reinigen met vochtige doekjes met een antibacteriële component”, zegt Desmet. Geen gewone vochtige doekjes dus, maar speciale doekjes die ook bacteriën wegvegen.