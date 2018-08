VIDEO: Zo slecht zijn onze bruggen eraan toe

28 bruggen staan in Vlaanderen onder verscherpt toezicht omdat er betonrot, verzakkingen of gebreken zijn vastgesteld. Sommige bruggen staan zelfs al meer dan twintig jaar op die lijst. In veel gevallen is er ook geen concreet herstellingsplan.

Een van de bruggen op de lijst is het viaduct van Gentbrugge. Langs de onderkant zijn er overal tekenen van slijtage te zien. Het beton valt er naar beneden, de bewapening komt bloot te liggen en er is roest.

Ook de brug boven de E40 in Wetteren wordt in de gaten gehouden. De pijlers zijn versleten en voorlopig zijn er nog geen plannen voor herstellingen. Intussen mogen er al acht jaar geen auto’s over de brug rijden.

De Vlaamse Overheid benadrukt wel dat er bij geen enkele brug onmiddellijk instortingsgevaar is.

Bekijk hieronder om welke bruggen het precies gaat.