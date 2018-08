Video toont hoe vissers gered worden na kapseizen boot

De Engelse kustwacht is met man en macht op zoek naar twee vermiste Belgische vissers. Gisteravond kapseisde hun boot voor de kust van Engeland. Drie bemannings- leden konden worden gered door een cruiseschip dat hen opmerkte. VTM NIEUWS kon exclusief beelden in handen krijgen van de drie Belgische vissers.

Dit zijn de eerste beelden van de drie Belgische vissers in hun reddingsvlot op zee. Drie uur dobberden ze zo rond voor de kust van Engeland. Hun vissersboot vertrok enkele dagen geleden uit Zeebrugge. Gisteravond kapseisden ze zo'n 60 kilometer voor de kust van Great Yarmouth.

De vijf bemanningsleden zijn allemaal overboord geslagen. Drie van hen konden in een reddingsbootje kruipen, de andere twee zijn nog vermist. Een cruiseschip dat in de buurt was, merkte het bootje op nadat de vissers een vuurpijl afvuurden.

Bekijk ook: