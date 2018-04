Video: storm richt enorme ravage aan

De provincie Namen kreeg het gisteren zwaar te verduren door de storm. Dat is duidelijk te zien op dronebeelden die in het Naamse Waulsort gemaakt werden. Daar blies een mini-tornado bijna een volledige boerderij weg.

Op de beelden van de boerderij is te zien hoe bijna van alle gebouwen het dak is weggeblazen, sommige onderdelen vlogen zelfs enkele meters ver. Ook de stenen muren moesten eraan geloven: op bepaalde plaatsen zakten de muren in elkaar of werden ze uit elkaar gerukt.

Volgens de eigenaar richtte de storm de ravage aan in slechts twee tot drie minuten tijd. “Alles ging heel heel snel, het was een tornado die passeerde. We hadden niet door wat er gebeurde. Het was pas toen we buiten gingen kijken dat we beseften dat alle daken weg waren. Het was apocalyptisch”, zegt de eigenaar van de boerderij daarover.

Gelukkig vielen er geen gewonden en is er dus enkel sprake van (veel) materiële schade. De hele boerderij is onbewoonbaar.

