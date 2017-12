"Video slachthuis Tielt in scène gezet"

Cathérine Moerkerke heeft het bijgelegd met dierenkwekers na een eerdere reportage waarin dierenrechtenorganisatie Animal Rights wantoestanden blootlegde bij slachthuizen in ons land. Na die uitzending van CATHéRINE kreeg Moerkerke heel wat emotionele reacties uit de sector. Ze ging daarom langs bij boeren die vinden dat Animal Rights veel dingen in scène heeft gezet.

Zo is onder meer de West-Vlaamse varkensboer Bart Vergote niet te spreken over de undercoverreportages van Animal Rights. “Ze hebben heel veel in scène gezet”, zegt Vermote. “Het slachthuis van Tielt, daar zijn dingen in scène gezet. Niet alles, maar er zijn zeker dingen in scène gezet.”

Of het niet goed is dat wantoestanden worden blootgelegd? “Op dat moment wordt de hele sector in een negatief daglicht gesteld. Ze kijken niet alleen naar de slachtwereld, maar ook naar de producent, als landbouwer”, zegt Vermote nog.

Voorlopig laatste Cathérine

Cathérine bracht een paar dagen door op boerderijen. Zo steekt ze naalden in de biggen om ze te vaccineren. Ze ziet hoe een kalf geboren wordt en hoe een zeug biggen werpt. Ze knuffelt de kleine varkens samen met de varkensboer. En ze vraagt zich af of het nu wel of niet oké is dat het kleine rozige biggetje maar enkele maanden op deze wereld is om te eindigen als varkenslapje op ons bord. Bekijk de voorlopig laatste aflevering van CATHéRINE vanavond om 21.45 uur bij VTM.

