VIDEO: breekt Hannelore record op marathon?

Hannelore Vens, het meisje zonder benen dat bekend werd door het VTM-programma ‘Over Winnaars’, heeft vandaag meegedaan aan de marathon van Antwerpen. Ze wilde er een wereldrecord vestigen in het afleggen van een marathon terwijl ze voortgeduwd wordt in een rolstoel. De hitte speelde haar en haar partner grote parten.

Zij en haar partner Yves Dedapper, een ultraloper, hebben zich goed voorbereid en verschillende keren getraind voor de marathon van Antwerpen. Ze hebben ook de rolstoel aangepast zodat ze de bochten scherper kunnen nemen.

“Het vorig wereldrecord van voortgeduwd worden in een marathon is 3 uur en 36 minuten. Wij willen het doen in 3 uur en 30 minuten. Zo willen we ook aantonen, dat hoewel je in een rolstoel zit, je nog altijd zotte dingen kan doen.”

Ze namen alleszins een vliegende start en raakten voor op schema. Maar na 21 kilometer speelde de hitte Yves parten. “Hij begon harder te hijgen en te puffen en hij moest veel drinken en goot water over zichzelf, ik merkte dat er iets aan de hand was”, zegt Hannelore. “Uiteindelijk zeiden de mensen van het Rode Kruis dat hij er niet goed uitzag en moest stoppen. Hij is dan gaan zitten en gaan liggen.”

Yves werd zelfs naar het ziekenhuis gebracht waar hij een nacht moet blijven. Zijn toestand wordt gecontroleerd met een hartmonitor. Hannelore is zelf ook naar het ziekenhuis gegaan om bij hem te waken. Normaal gezien mag Yves morgen terug naar huis.

Toch een record

“Uiteindelijk zijn we gestopt aan 23 kilometer. We hebben wel de snelste halve marathon gelopen. Dat is dus ook al een record”, zegt Hannelore. “Ik ben zeker en vast niet ontgoocheld. Er is nog nooit iemand geweest die mij wilde voortduwen tijdens een marathon. Het is de eerste keer dat ik terug meedoe aan een loopevenement nadat ik mijn benen verloor, dus voor mij is Yves een held”, zegt Hannelore nog.