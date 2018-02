“Verplichte taaltest voor buitenlandse artsen”

N-VA wil alle buitenlandse zorgverleners die in België werken, verplichten om een taaltest Nederlands af te leggen. Nu moeten alleen dokters, tandartsen en verplegers dat doen die van buiten de Europese Unie (EU) komen.

Meer dan één op de vier tandartsen die de laatste vijf jaar in ons land aan de slag zijn gegaan, komt uit het buitenland. Bij artsen en kinesisten is dat ongeveer één op de vijf. Één op de tien verpleegkundigen, logopedisten en vroedkundigen is buitenlands.

Die zorgverleners spreken vaak geen Nederlands. Er bestaat wel een taaltest, maar die is niet verplicht voor wie uit landen binnen de EU komt. Zij vormen nochtans de grootste groep zorgverleners uit het buitenland.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) geeft toe dat er een probleem is. Ze werkt aan een regeling waarbij elke arts een landstaal moet kennen en zich moet blijven bijscholen.