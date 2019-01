Vermassen over De Gelder: "We wisten nergens van"

Advocaat Jef Vermassen, die de slachtoffers van moordenaar Kim De Gelder verdedigt, is niet te spreken over de manier waarop het gerecht de procedure tot internering heeft gevoerd. “We wisten van niets”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Ik ben verrast van u te vernemen dat de procedure al een jaar bezig is.”

Een jaar geleden stelde het gerecht vier experts aan die een psychiatrische diagnose moesten stellen van De Gelder. Die zijn het er nu over eens: Kim De Gelder is schizofreen. En dus ligt de weg open voor hem om geïnterneerd te worden.

“Ik vind het dringend tijd dat de wet of de gebruiken aangepast worden. Ik ben ermee akkoord dat we niet moeten tussenkomen in de beslissing, maar op de hoogte gehouden worden is toch een basisrecht van de slachtoffers”, zegt Vermassen nog.

Hij benadrukt wel dat hij tégen een internering is. “Als de man geestesziek is, moet hij geïnterneerd worden, dat is de logica zelf. Is hij het niet, dan moet gedetineerde blijven”, zegt Vermassen nog.