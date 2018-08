Wie tijdens deze warme dagen nood heeft aan een beetje verkoeling kan misschien eens gaan suppen in de stad? Dat is rechtopstaand peddelen op een surfbord. De perfecte ontspanning én verkoeling.

Het concept van suppen is vrij eenvoudig. Je staat recht op een surfplank en peddelt over het water. Maar je kan ook gewoon zitten. Je evenwicht houden is niet moeilijk, al is het met deze hitte natuurlijk wel verleidelijk om af en toe eens om te slaan.

Suppen kan je op de Dijle in Mechelen en Lier.