Verkeerslessen voor ouders bijna volzet

De verplichte verkeersles om als ouder je kind te mogen begeleiden bij de rijopleiding is een groot succes. Zo groot dat de cursussen voor deze zomer nu al zo goed als volzet zijn, omdat in die periode veel jongeren hun rijbewijs willen behalen. Wie nog een plaatsje wil, moet er op tijd bij zijn.

Sinds 1 oktober moeten ouders die hun kind willen leren rijden, verplicht een verkeerscursus volgen. Die duurt drie uur en kost twintig euro. Na de cursus krijgen de deelnemers een attest dat tien jaar geldig is om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.

Eerst was er veel protest tegen de verkeersles, maar nu beseffen de meesten toch dat het eigenlijk best nodig is. Mobiliteitsorganisatie VAB merkt wel dat veel ouders te lang wachten om zich in te schrijven. Daardoor zitten de cursussen voor deze zomer nu al bijna helemaal vol.