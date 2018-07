Verkeerscampagne bewijst: spijt komt altijd te laat

Met haar nieuwe verkeerscampagne ‘Had ik maar…’ wil verkeersveiligheidsorganisatie DRIVE up Safety aantonen dat spijt altijd te laat komt. Volgens de organisatie begint verkeersveiligheid bij jezelf. Door je gedrag aan te passen en bewuster en veiliger te rijden, kom je al een heel eind.

In de video zien we een begrafenisondernemer die verschillende bestuurders oppikt. Iemand die gedronken heeft, zich aan het opmaken is, te snel rijdt, enzovoort. Op het einde blijkt dat de begrafenisondernemer geen mensen vervoert, maar een doodskist van een van hen.

De volledige video kan je hieronder bekijken.