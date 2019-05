De website verkeersboetes.be, die twee jaar geleden is gelanceerd, staat nog altijd niet op punt. Via die website kan je een verkeersboete betalen of betwisten. Maar de Federale ombudsman krijgt geregeld klachten binnen, omdat de site niet werkt. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken. Collega Freek Braeckman ondervond het ook aan den lijve.