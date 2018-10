De Belgische zanger Andrei Lugovski, die begin dit jaar werd vergiftigd, is stilaan aan de beterhand. De dader is nog steeds niet gevat, en Lugovski vreest dan ook dat die opnieuw zal toestaan. Dat vertelt hij aan VTM NIEUWS.

Lugovski werd vergiftigd met thallium, een stof die in rattenvergif zit. Hoe die stof in zijn lichaam terechtkwam, is nog niet duidelijk.

Na de vergiftiging lag hij in coma, maar nu kan opnieuw lopen, zij het mét kruk. Toch kan hij nog steeds niet zingen als voorheen.