“Verbied ongezond eten in sportkantine”

Annemie Ramaeckers , een moeder van drie uit Maasmechelen ijvert ervoor om ongezonde voeding in jeugdsportclubs te verbieden. Na de voetbalwedstrijden van haar zonen zag ze hoe haar kinderen week na week fastfood en frisdrank kregen. Haar eigen club kreeg ze ondertussen zo ver om gezonde voeding aan de kinderen te geven. Ze hoopt nu dat alle sportclubs in Vlaanderen zullen volgen.

In een voetbalclub in Diegem krijgen de kinderen sinds drie jaar een gezond tussendoortje na de wedstrijd. Een bewuste keuze van de club. “Vroeger kregen ze koffiekoeken, nu gezonde alternatieven. Appel, banaan, het was aanpassen voor de meesten maar we willen ze toch iets bijleren”, klinkt het.

Maar in veel clubs is dat niet zo. Daar krijgen ze na de match zelfs fastfood, als pizza of frieten. Columniste Annemie Ramaeckers zag het bijna elk week bij haar kinderen en schreef een aanklacht tegen die ongezonde eetgewoontes bij jeugdclubs. De club van haar kinderen geeft ondertussen ook gezonde tussendoortjes. En dat zou overal zo moeten, vindt ze.

Ook specialisten pleiten ervoor om ongezonde voeding in jeugdsportclubs en op wedstrijden te verbieden. Af en toe eens zondigen kan geen kwaad, maar sport en ongezond eten combineren, dat is echt een slechte gewoonte.