Veiligheidsdiensten op scherp voor proces-Abdeslam

Alle Belgische veiligheidsdiensten staan op scherp voor het proces van terrorist Salah Abdeslam dat morgen in Brussel van start gaat. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd aan VTM NIEUWS. Voor het proces is grote internationale belangstelling, want sinds de aanslagen van Parijs is Abdeslam de publieke vijand nummer één.

Voor het gerechtsgebouw in Brussel stonden de ruiters vandaag al klaar. Betonblokken schermen het plein volledig af en rondom het hele justitiepaleis staan nadarhekken. Morgenvroeg wordt Abdeslam er binnengebracht, samen met zijn kompaan Sofien Ayari. Het is voor ons land uiterst belangrijk dat hun terreurproces zonder incidenten verloopt.

"Kosten voor België"

“Dit proces zal alle aandacht van de veiligheidsdiensten opeisen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan VTM NIEUWS. “De gepaste maatregelen zullen genomen worden want hier is een hoog risico mee gemoeid is. Als er iets zou gebeuren, is dat catastrofaal op vele vlakken.”

Zeker 150 politiemensen, helikopters, sproei- en pantserwagens en bijna 500 mensen van de pers worden er morgen verwacht. Een grote operatie waar de Belgische staat voor instaat. “Wij hebben gevraagd om hem hier te mogen berechten dus dan zijn de kosten ook voor ons“, aldus nog Jambon.

Abdeslam al overgebracht naar Rijsel

Het proces begint morgen om kwart voor negen, maar Abdeslam is wel al overgebracht naar een gevangenis dichter bij de Belgische grens. “Abdeslam zat in de gevangenis van Fleury-Mérogis ten zuiden van Parijs, maar ondertussen is hij al overgebracht naar de gevangenis van Vendin-le-Vieil. Dat is ten zuiden van Rijsel, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens”, zegt terreurexpert Faroek Özgünes.

“De afspraak met Frankrijk is dat hij voor de duur van het proces wordt uitgeleend aan ons land, maar dat hij na elke zitting opnieuw wordt overgebracht naar een Franse cel.”