Ook de onderwijsbonden doen mee aan de staking komende woensdag. De meeste koepels denken dat de hinder nog zal meevallen, maar ze hebben er nog geen volledig zicht op. Want leerkrachten kunnen tot woensdagochtend zelf beslissen of ze meestaken of niet. Sommige scholen zijn wel al zeker dat ze niet genoeg personeel zullen hebben.