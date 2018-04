Vechtpartijen op Ronde: volgend jaar meer politie

Tijdens de Ronde van Vlaanderen van volgend jaar zal er meer politie zijn in de fanzone op de Kwaremont. En de dj zal zijn muziek moeten aanpassen. Dat heeft de burgemeester van Kluisbergen, Philippe Willequet (Gemeentebelangen), beslist, omdat er te veel vechtpartijen waren gisteren. Het ging vooral om dronken wielerfans.

Nooit gezien, wielerfans die op de Kwaremont met elkaar op de vuist gaan. Het feestje na de Ronde van Vlaanderen liep al snel uit de hand. Tien amokmakers zijn geboeid weggebracht.

Drankgebruik

De burgmeester weet wat het probleem is. “Het is de eerste keer dat er zoiets gebeurd is”, zegt burgemeester Willequet. “De mensen komen vroeg aan en dan zie je dat mensen al snel wat te veel drinken.”

Ophitsende muziek

En dus komen er maatregelen al is het niet eenvoudig klinkt. “Op het drankgebruik staat geen maat, het hoort erbij. Misschien moeten we afspraken maken met de dj’s, zodat ze hun muziek aanpassen en minder mensen ophitsen.”

Wildplassen

De verschillende politiezones in de Vlaamse Ardennen schreven in totaal 92 GAS-boetes uit wegens wildplassen. Ze hielden ook de hele avond alcoholcontroles, want vorig jaar had negen procent van de gecontroleerde te veel gedronken. Het is voorlopig nog wachten op de resultaten van deze Ronde.