Vandalen stampen Halloweenpompoenen kapot in Waregem

In het centrum van Waregem hebben vandalen afgelopen nacht keet geschopt. Ze vonden er niet beter op dan in de Stormestraat, dat is de winkelstraat in Waregem, enkele pompoenen die handelaars hadden buiten gezet als versiering voor Halloween kapot te stampen. Op beveiligingscamera’s van zaakvoerders is te zien hoe enkele jongeren op de pompoenen springen. Vooral een jongeman in een bontjas gaat wild te keer en lijkt zich erg te amuseren.

“Het is omstreeks 1.20 uur gebeurd”, klinkt het bij slachtoffer optiek Vererfven. “Iets verder op de beelden is ook te zien hoe ze een verkeersbord meenemen.” Ook de pompoen van de fotografiewinkel van Piet Eggermont werd kapot gestampt. “De kindjes hebben zich kunnen uitleven vannacht. Bedankt voor het verstoren van de nachtrust in het centrm”, schrijft Piet Eggermont bij het plaatsen van het filmpje.

Beide zaakvoerders hebben de feiten wel gemeld aan de politie maar dienen geen klacht in. De filmpjes op Facebook zorgen wel voor een golf van verontwaardiging in het Waregemse.