Vandalen slaan toe op kerkhof

In Hamont-Achel, in Limburg, hebben vandalen in de nacht van maandag op dinsdag meer dan honderd graven beschadigd. Ze stalen ook beeldjes op de begraafplaats. Van de daders is er voorlopig nog geen spoor.

Nabestaanden kwamen naar het kerkhof om te kijken of er ook bij hun familielid iets is gestolen. De inwoners van de Limburgse gemeente reageren intussen geschokt.

Er werden vooral beeldjes en kaarshouders gestolen, waarschijnlijk om ze te verkopen. Het is niet de eerste keer dat er aan metaaldiefstal wordt gedaan, maar het is wel de eerste keer dat het op zo’n grote schaal gebeurt op een kerkhof, zegt het parket van Limburg.