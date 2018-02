Vandaag nog verbod op schaatsen

Op de Kraenepoel in Aalter blijft het voorlopig verboden om te schaatsen. Een ijsmeester heeft er vanmorgen het ijs gemeten om de staat ervan te bepalen. Maar voorlopig is het ijs nog niet dik genoeg, ondanks de koudste nacht. Ook op andere plaatsen in ons land mag je nog niet schaatsen.

De Kraenepoel in Aalter is meestal een van de eerste plaatsen waar er geschaatst mag worden. Het water is er zuiver en amper zestig centimeter diep.

Op eigen risico

De politie houdt de poel voorlopig wel in de gaten om te voorkomen dat er toch mensen zouden schaatsen. Wie dat toch doet, schaatst op eigen risico.

Ook op de Kalmthoutse Heide in Antwerpen en de op de Bleukensweide in Mechelen mag er eigenlijk nog niet geschaatst worden, omdat het ijs nog te dun is. Maar de burgemeesters laten schaatsen op eigen risico wel toe.

Vandaag mag je dus nog niet schaatsen, maar je kan hier al wel bekijken waar dat wel kan als het veilig is.