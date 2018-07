"Aan de hand van de temperaturen die ik nu zie, acht ik het niet onmogelijk dat het vandaag de heetste dag ooit gemeten wordt." Dat zegt VTM-weerman David Dehenauw.

Het dagrecord is vandaag al verpulverd. In Ukkel is omstreeks 13 uur een temperatuur van 34,6 graden Celsius gemeten. Dat is de hoogste dagtemperatuur die ooit op een 27ste juli is gemeten in Ukkel.