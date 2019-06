Vanaf nu kan je fietsen door de bomen in Limburg

In het Limburgse Hechtel-Eksel is een fietsbrug gebouwd in het natuurgebied Bosland. De brug is 700 meter lang en tien meter hoog.

Na 'Fietsen door het Water' kunnen fietsers vanaf dit weekend ook 'Fietsen door de Bomen' in Hechtel-Eksel. De nieuwe fiets- en wandelbeleving op 10 meter hoogte door de kruinen van de bomen in Bosland werd vrijdag officieel door Toerisme Limburg geopend.

"Dit is de tweede in een reeks van nieuwe fietsbelevingen verspreid over de provincie, waarmee fietsers de prachtige Limburgse natuur op een unieke manier kunnen ervaren. Zo tonen we dat Limburg blijft innoveren als Fietsparadijs en zetten we onze provincie nog sterker op de kaart", Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme Limburg en gedeputeerde van Toerisme (Open Vld).

'Fietsen door de Bomen' is een SALK-project met financiële steun van LSM, de gemeente Hechtel-Eksel, Toerisme Vlaanderen en de provincie Limburg. Bovendien werd het project gerealiseerd in nauwe samenwerking met Bosland, en Natuur en Bos. "Vlaanderen investeert 2,7 miljoen euro in de verschillende blikvangers die het Limburgse fietsnetwerk naar een nog hoger niveau tillen", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "We willen zoveel mogelijk mensen verleiden om op de fiets te springen. Meer fietsers betekent ook meer gasten in de Limburgse hotels, meer volk op de Limburgse terrassen en meer klanten in de lokale handelszaken."

Het nieuwe fietspad ligt op het fietsroutenetwerk, vlakbij fietsknooppunt 272 aan het Pijnven in Bosland. Toerisme Limburg werkt ook al aan een derde fietsbeleving 'Fietsen door de Heide', dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen.