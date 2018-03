Vanaf nu amnestie voor illegale wapens

Er start vandaag een amnestieperiode voor wie thuis nog onvergunde wapens liggen heeft. Dat wil zeggen dat wie een illegaal vuurwapen heeft, daar nog tot 31 december afstand kan van doen zonder straf of boete. De Wapenunie heeft bedenkingen en zegt dat veel wapenbezitters wel gestraft zullen worden.

“De regels zijn verkeerd voor die amnestie. Het woord amnestie betekent dat er geen vervolging is. Bij deze amnestie zijn veel te veel voorwaarden verbonden. De persoon die gaat regularisen is niet zeker dat hij niet gaat vervolgd worden, dus dat is geen amnestie”, zegt Daniel Beets, voorzitter van de Wapenunie.

Laatste kans

De amnestieperiode is een initiatief van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die zo hoopt een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers. "Dit moet burgers aansporen om hun wapens aan te geven, te registreren, en vervolgens alsnog te laten vergunnen, neutraliseren of verkopen", klinkt het. Het gaat om een laatste kans voor de burger.

De aankondiging van de amnestieperiode kwam er al voor de zomer van 2017, toen Geens het onderzoek 'De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld' van het Vlaams Vredesinstituut in ontvangst nam.

Vijftien doden per jaar

Elk jaar worden er in ons land gemiddeld vijftien mensen doodgeschoten, vaak met illegale wapens, waar de eigenaar dus geen vergunning voor heeft. De politie neemt er jaarlijks zo een 2.500 in beslag. Wie betrapt wordt, krijgt een boete tot 20.000 euro en een celstraf tot 5 jaar.