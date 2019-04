Vanaf morgen al zon wat de klok slaat, 23 graden in het weekend

Het is deze ochtend op de meeste plaatsen nog betrokken. In het oosten kan wat lichte regen of motregen vallen. In de loop van de namiddag verschijnen er geleidelijk enkele opklaringen, maar het blijft toch overwegend zwaarbewolkt. Plaatselijk kunnen er enkele buitjes vallen. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 15 à 16 graden in het noorden. Vanaf morgen is het al zon wat de klok slaat. De temperaturen stijgen tot 20 graden, daarna wordt het nog warmer. “Wie paaseitjes wil rapen, kan er best vroeg aan beginnen.

In april zijn bijna alle weertypes mogelijk. Dat komt omdat het in het noorden van Europa nog steeds koud is, terwijl het zuiden van Europa steeds meer opwarmt. Die contrasten zorgen ervoor dat de temperatuur van de aangevoerde lucht op korte tijd sterk kan variëren. Daarnaast wint de zon steeds meer aan kracht maar is het water van de Noordzee nog relatief koud. Ook dat contrast draagt mee aan de sterk wisselende temperaturen in april.

Vandaag blijft het nog bewolkt. Een zwakke storing golft namelijk over ons land en zorgt voor veel lage wolkenvelden. Hier en daar kan er ook wat regen vallen, maar veel zal dat niet voorstellen. Tegen de avond wordt de aangevoerde lucht droger en trekt de regenzone weg, waardoor de zon zich vaker zal laten zien. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden.

Morgen en de dagen daarna zorgt een hogedrukgebied ten noorden van ons land voor de aanvoer van droge en zachte lucht uit het oosten. De zon krijgt alle ruimte, waardoor de temperaturen oplopen tot 20 graden.

De combinatie van droog weer, zachte temperaturen en de matige wind zal de natuur verder doen opdrogen. April lijkt net als vorig jaar een erg droge maand te worden. De ontluikende natuur zal komende dagen volop profiteren van de zon, waardoor de hoeveelheid pollen sterk de hoogte zal ingaan. Hooikoortspatiënten lijken vooral op vrijdag en zaterdag rekening te moeten houden met een allergische reactie.